Соратник Кернеса розповів, коли той повернеться до Харкова

Геннадій Кернес, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n147463-soratnyk-kernesa-rozpoviv-koly-toy-povernetsya-do-harkova.html

Ракурс

Геннадій Кернес, багаторічний мер Харкова, нещодавно знову переобраний на цю посаду, планує повернутися до міста 30 грудня.

Друг Кернеса, відомий український бізнесмен Павло Фукс повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За словами Фукса, він дізнався про це під час розмови з Кернесом.

Передає привіт Харкову і харків’янам. Планує 30 грудня бути вдома, — зазначив Фукс.

Харківського міського голову у вересні літаком доставили до Німеччини для лікування — в результаті ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, стан Кернеса, який спочатку лікувався в Харкові, значно погіршився.

З часу госпіталізації Кернеса в Німеччині майже не з’являлися нові фото чи відео з ним, що провокувало чутки про можливу смерть мера Харкова. Так, перше за два місяці фото з Кернесом було опубліковане лише 10 листопада.

Нагадаємо, міськрада Харкова нещодавно внесла зміни у свій регламент, завдяки яким присутність Кернеса на її першій сесії стала необов’язковою.