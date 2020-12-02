Геннадій Кернес, фото: Roman Tverdenko

https://racurs.ua/ua/n147270-kernes-moje-ne-povertatysya-u-harkovi-zminyly-reglament-miskrady.html

Ракурс

Геннадій Кернес, якого 16 вересня літаком відвезли з Харкова до Німеччини через погіршення стану здоров’я, вже не зобов’язаний бути присутнім на першій сесії харківської міськради нового скликання.

Відповідні зміни до регламенту сьогодні, 2 грудня, внесли депутати Харківської міськради, повідомляє видання «Depo.Харків».

За відповідне рішення проголосували 53 депутати, семеро були проти, ще двоє утрималися.

Зміни до регламенту передбачають, що в разі, якщо на першому засіданні мер відсутній з поважних причин, міськрада обирає головуючого з числа депутатів, котрий головує на засіданнях до обрання секретаря міськради.

Крім того, в разі відсутності обраного міського голови та якщо він не запропонував кандидатуру секретаря міської ради, міськрада, згідно зі змінами до регламенту, може обрати тимчасову президію з трьох-п'яти депутатів. Члени тимчасової президії почергово головуватимуть на пленарних засіданнях до обрання секретаря міської ради.

Нагадаємо, на нещодавніх місцевих виборах, голосування на яких відбулося 25 жовтня, Кернес здобув понад 60% голосів виборців.