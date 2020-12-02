Геннадий Кернес, фото: Roman Tverdenko

https://racurs.ua/n147270-kernes-mojet-ne-vozvraschatsya-v-harkove-izmenili-reglament-gorsoveta.html

Ракурс

Геннадий Кернес, которого 16 сентября самолетом отвезли из Харькова в Германию из-за ухудшения состояния здоровья, уже не обязан присутствовать на первой сессии Харьковского горсовета нового созыва.

Соответствующие изменения в регламент сегодня, 2 декабря, внесли депутаты Харьковского горсовета, сообщает издание «Depo.Харьков».

За это решение проголосовали 53 депутата, семеро были против, еще двое воздержались.

Изменения в регламент предусматривают, что в случае, если на первом заседании мэр отсутствует по уважительным причинам, горсовет избирает председательствующего из числа депутатов, который председательствует на заседаниях до избрания секретаря горсовета.

Кроме того, в случае отсутствия избранного городского головы и если он не предложил кандидатуру секретаря городского совета, горсовет, согласно изменениям в регламент, может избрать временный президиум из трех-пяти депутатов. Члены временного президиума будут поочередно председательствовать на пленарных заседаниях до избрания секретаря городского совета.

Напомним, на недавних местных выборах, голосование на которых состоялось 25 октября, Кернес получил более 60% голосов избирателей.