Проводить сессию горсовета Одессы на русском требовали депутаты ОПЗЖ и «Партии Шария»

Проводить сессию горсовета Одессы на русском требовали депутаты. Фото: 048.ua

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Депутат горсовета Одессы от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Баранский предложил проводить сессии на выбор на русском или украинском языках.

Избранник утверждал, что использование только государственного языка якобы нарушает Конституцию Украины. Еще один представитель ОПЗЖ Богдан Гигантов вспомнил российского поэта Александра Пушкина и читал стихи Анны Ахматовой. Об этом 2 декабря сообщает «Общественное».

В регламенте написано, что вопрос рабочего языка регулируется законом. Но здесь есть противоречия, Конституция гарантирует свободное общение на русском языке. Хочу предложить, чтобы сессию проводили и на русском, как это гарантирует закон, — отметил Баранский.

А Гигантов отметил «Пушкин перевернулся бы в гробу», если бы услышал, что в горсовете Одессы всех заставляют общаться на украинском.

Представителей ОПЗЖ поддержал лидер фракции «Партии Шария» Илья Фрейман, который призвал депутатов горсовета проголосовать за предложение Баранского, поскольку «русский понимают все».

Однако это предложение во время голосования не поддержали, поскольку «за» проголосовали лишь 22 депутата. Против проголосовали 15 избранников, а еще 22 вообще не голосовали. Один депутат воздержался.

Напомним, в конце ноября в Одессе возник очередной языковой скандал. В трамвае Одессы мужчина, который представился полицейским, набросился на украиноязычную женщину и угрожал ей тюрьмой.