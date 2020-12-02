Проводити сесію міськради Одеси російською вимагали депутати ОПЗЖ та «Партії Шарія»

Проводити сесію міськради Одеси російською вимагали депутати. Фото: 048.ua

https://racurs.ua/ua/n147269-provodyty-sesiu-miskrady-odesy-rosiyskou-vymagaly-deputaty-opzj-ta-partiyi-shariya.html

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Депутат міськради Одеси від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Баранський запропонував проводити сесії на вибір російською чи українською мовами.

Обранець стверджував, що використання лише державної мови начебто порушує Конституцію України. Ще один представник ОПЗЖ Богдан Гігантов згадав російського поета Олександра Пушкіна та читав вірші Анни Ахматової. Про це 2 грудня повідомляє «Суспільне».

У регламенті написано, що питання робочої мови регулюється законом. Але тут є протиріччя, Конституція гарантує вільне спілкування російською мовою. Хочу запропонувати, аби сесію проводили і російською, як це гарантує закон, — зазначив Баранський.

А Гігантов зазначив, «Пушкін перевернувся би в труні», якби почув, що в міськраді Одеси всіх змушують спілкуватися українською.

Представників ОПЗЖ підтримав лідер фракції «Партії Шарія» Ілля Фрейман, який закликав депутатів міськради проголосувати за пропозицію Баранського, оскільки «російську розуміють усі».

Однак цю пропозицію під час голосування не підтримали, оскільки «за» проголосували лише 22 депутати. Проти проголосували 15 обранців, а ще 22 взагалі не голосували. Один депутат утримався.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Одесі виник черговий мовний скандал. У трамваї Одеси чоловік, який представився поліцейським, накинувся на україномовну жінку та погрожував їй в’язницею.