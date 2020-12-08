Соратник Кернеса рассказал, когда тот вернется в Харьков

Геннадий Кернес, фото: ТАСС

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Геннадий Кернес, многолетний мэр Харькова, недавно вновь переизбранный на эту должность, планирует вернуться в город 30 декабря.

Друг Кернеса, известный украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам Фукса, он узнал об этом во время разговора с Кернесом.

Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома, — отметил Фукс.

Харьковского городского главу в сентябре самолетом доставили в Германию для лечения — в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, состояние Кернеса, который сначала лечился в Харькове, значительно ухудшилось.

С момента госпитализации Кернеса в Германии почти не появлялись новые фото или видео с ним, что провоцировало слухи о возможной смерти мэра Харькова. Так, первое за два месяца фото с Кернесом было опубликовано только 10 ноября.

Напомним, горсовет Харькова недавно внес изменения в свой регламент, благодаря которым присутствие Кернеса на его первой сессии стало необязательным.