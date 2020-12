С Международной космической станцией (МКС) впервые состыковались два корабля Dragon, созданные компанией известного американского миллиардера Илона Маска SpaceX.

К станции присоединен космический корабль Crew Dragon, 17 ноября доставивший на МКС четырех астронавтов, и модифицированный грузовой корабль Cargo Dragon, который состыковался 7 декабря в 20.40 по киевскому времени. Об этом сообщается на странице NASA в Твиттере.

Также это первый случай автоматической стыковки с МКС грузового корабля SpaceX.

Cargo Dragon доставил на МКС 2,9 тонны грузов NASA. Спустя два месяца он должен вернуть на Землю около 2,35 тонны старого оборудования.

Это уже 21-й полет Cargo Dragon к МКС и первая миссия модифицированного варианта этого грузового корабля — Cargo Dragon 2.

Модифицированный вариант способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без захвата рукой-манипулятором Canadarm2, в чем нуждались его предшественники.

The Dragons are in the lair!



In this view, check out the two spacecrafts attached to the @Space_Station at the same time.



⬆️Cargo Dragon is on the top of your screen

⬅️Crew Dragon’s nose cone is peeking out to your left: pic.twitter.com/zDtZu8ibEn