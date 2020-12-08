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Ракурс
МКС, фото: SpaceX

Впервые сразу два корабля Илона Маска состыковались с МКС (ВИДЕО)

8 дек 2020, 08:11
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С Международной космической станцией (МКС) впервые состыковались два корабля Dragon, созданные компанией известного американского миллиардера Илона Маска SpaceX.

К станции присоединен космический корабль Crew Dragon, 17 ноября доставивший на МКС четырех астронавтов, и модифицированный грузовой корабль Cargo Dragon, который состыковался 7 декабря в 20.40 по киевскому времени. Об этом сообщается на странице NASA в Твиттере.

Также это первый случай автоматической стыковки с МКС грузового корабля SpaceX.

Cargo Dragon доставил на МКС 2,9 тонны грузов NASA. Спустя два месяца он должен вернуть на Землю около 2,35 тонны старого оборудования.

Это уже 21-й полет Cargo Dragon к МКС и первая миссия модифицированного варианта этого грузового корабля — Cargo Dragon 2.

Модифицированный вариант способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без захвата рукой-манипулятором Canadarm2, в чем нуждались его предшественники.

Напомним, в середине ноября компании SpaceX запустила свой первый регулярный маршрут к МКС.

Источник: Ракурс


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