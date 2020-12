До Міжнародної космічної станції (МКС) вперше пристикувалися два кораблі Dragon, створені компанією відомого американського мільярдера Ілона Маска SpaceX.

До станції приєднаний космічний корабель Crew Dragon, який 17 листопада доставив на космічну станцію чотирьох астронавтів, та модифікований вантажний корабель Cargo Dragon, який пристикувався 7 грудня о 20.40 за київським часом. Про це повідомляється на сторінці NASA у Твіттері.

Також це перший випадок автоматичного стикування з МКС вантажного корабля SpaceX.

Cargo Dragon доставив на МКС 2,9 тонни вантажів NASA. Через два місяці він має повернути на Землю близько 2,35 тонни старого обладнання.

Це вже 21-й політ Cargo Dragon до МКС та перша місія модифікованого варіанту цього вантажного корабля — Cargo Dragon 2.

Модифікований варіант здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися зі станцією без захоплення рукою-маніпулятором Canadarm2 для подальшого пришвартування, чого потребували його попередники.

The Dragons are in the lair!



In this view, check out the two spacecrafts attached to the @Space_Station at the same time.



⬆️Cargo Dragon is on the top of your screen

⬅️Crew Dragon’s nose cone is peeking out to your left: pic.twitter.com/zDtZu8ibEn