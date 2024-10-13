SpaceX вдалося вперше упіймати прискорювач Starship на землі

https://racurs.ua/ua/n200206-spacex-vdalosya-vpershe-zlovyty-pryskoruvach-starship-na-zemli-video.html

Ракурс

П’ятий випробувальний запуск космічного корабля SpaceX пройшов успішно.

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13 жовтня вперше вдалося успішно зловити перший щабель ракети — вона приземлилася на стартовий майданчик у Техасі, де його зловили за допомогою спеціального пристрою. У попередніх тестах це не вдавалося: ракета або падала або не поверталася так, як планувалося.

Ракету запустили зі стартового комплексу SpaceX в Бока-Чіка, штат Техас. На висоті близько 70 км перший ступінь ракети відокремився, щоб повернутись на Землю.

Носій Super Heavy успішно приземлився на стартовий майданчик, де його захопила пускова вежа за допомогою системи Mechazilla.

Успішне приземлення носія Super Heavy вважається найважливішим досягненням для створення повністю багаторазової ракети для польотів на Місяць, Марс і більш віддалені обʼєкти.

Starship успішно приводнився в Індійському океані, повідомили у SpaceX.

Приводнення підтверджено! Вітаємо всю команду SpaceX із захоплюючим п’ятим тестовим польотом Starship! — йдеться у повідомленні компанії на платформі Х.

Під час першого випробування у квітні 2023 року вся ракетна система вибухнула лише за кілька хвилин після запуску.

Під час другого випробування в листопаді 2023 року два щаблі ракети розділилися, і верхня продовжила політ, але незабаром обидві вибухнули окремо.

Під час третього випробування у березні Starship вперше досяг космосу, але також не зміг завершити політ.

Під час четвертого випробувального польоту у червні космічний корабель вперше здійснив керовану посадку, але це пройшло не так, як очікувалося.

Starship — найпотужніша ракета у світі, яка зможе виводити на орбіту Землі більш як 100-тонне навантаження і навіть відправляти людей на Місяць і Марс.