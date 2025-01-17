Последствия взрыва Starship, скриншот видео

https://racurs.ua/n203199-raketa-starship-vzorvalas-vo-vremya-sedmogo-zapuska-video.html

Ракурс

Сьомий випробувальний політ ракети Starship — проекту компанії SpaceX зі створення космічної транспортної системи багаторазового використання — закінчився невдачею.

Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Ракета стартувала з космодрому у Бока-Чіка у Техасі (США):

її перший багаторазовий ступінь Super Heavy із 33 двигунами Raptor вивів корабель на орбіту, після чого повернувся на землю і приземлився на стартовому майданчику;

верхній ступінь відокремився в небі, на ньому увімкнулися всі шість двигунів Raptor, однак згодом зв’язок з кораблем було втрачено.

До завершення запуску було втрачено телеметрію з ракетою приблизно через вісім з половиною хвилин польоту. Початкові дані вказують на те, що в кормовій частині корабля виникла пожежа, що призвело до швидкого незапланованого руйнування, — розповіли у компанії.

Зазначається, що цей запуск Starship, як і попередні, проходив у межах визначеного для нього коридору, тож уламки мали впасти у визначеній небезпечній зоні.

Причини аварії наразі встановлюються.

У SpaceX зазначили, що корабель і ракета-носій для восьмого випробувального польоту Starship вже побудовані, проходять передстартові випробування.