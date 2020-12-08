В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться среди населения. Впрочем, официальная статистика свидетельствует об определенных положительных моментах в последние дни.

По состоянию на 8 декабря количество тех, кто выздоровел за минувшие сутки, превысило количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Друзья, имеем позитивную статистику, — подчеркнул министр.

По его словам, по результатам суток зафиксированы 10 тыс. 811 новых случаев коронавируса, в то время, как выздоровели 12 тыс. 860 больных.

Среди новых случаев заболевания — 520 детей и 512 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

Киеве — 1 тыс. 475 случаев;

Одесской области — 1 тыс. 43 случая;

Запорожской области — 948 случаев;

Полтавской области — 916 случаев;

Черкасской области — 746 случаев.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 319 человек. В настоящее время коронавирусом в Украине болеют более 382 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию распространения COVID-19.

Умерли за сутки 195 больных коронавирусом.

За сутки проведены 55 тыс. 70 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели — 832 тыс. 758 человек;

умерли — 13 тыс. 928 больных;

выздоровели — 436 тыс. 564 пациента.

Напомним, недавно в Украине зафиксировали значительное уменьшение количества новых случаев COVID-19.