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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине — Степанов заявил о положительной статистике (ИНФОГРАФИКА)

8 дек 2020, 09:29
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться среди населения. Впрочем, официальная статистика свидетельствует об определенных положительных моментах в последние дни.

По состоянию на 8 декабря количество тех, кто выздоровел за минувшие сутки, превысило количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Друзья, имеем позитивную статистику, — подчеркнул министр.

По его словам, по результатам суток зафиксированы 10 тыс. 811 новых случаев коронавируса, в то время, как выздоровели 12 тыс. 860 больных.

Среди новых случаев заболевания — 520 детей и 512 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Киеве — 1 тыс. 475 случаев;
  • Одесской области — 1 тыс. 43 случая;
  • Запорожской области — 948 случаев;
  • Полтавской области — 916 случаев;
  • Черкасской области — 746 случаев.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 319 человек. В настоящее время коронавирусом в Украине болеют более 382 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию распространения COVID-19.

Умерли за сутки 195 больных коронавирусом.

За сутки проведены 55 тыс. 70 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели — 832 тыс. 758 человек;
  • умерли — 13 тыс. 928 больных;
  • выздоровели — 436 тыс. 564 пациента.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, недавно в Украине зафиксировали значительное уменьшение количества новых случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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