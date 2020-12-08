Вакцинация от коронавируса — в ВОЗ обнародовали неожиданное заявление, фото — DW

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Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. Эксперты ВОЗ заявили, что есть определенные ситуации, когда делать прививки придется в обязательном порядке, например, медикам в отделениях интенсивной терапии. Но в других случаях люди должны добровольно участвовать в иммунизации. При этом развертывание кампаний по вакцинации следует проводить аккуратно и осторожно.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан на брифинге 8 декабря подчеркнул, что люди должны самостоятельно принимать решение о том, нужно ли им прививаться.

Нужно убеждать людей, привлекать к вакцинации. Мы должны убеждать людей, вести диалог по этому вопросу. Есть определенные обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательную вакцинацию, но лучше этого избежать. Гораздо лучше информировать население, рассказывать им о преимуществах, чтобы люди добровольно участвовали в вакцинации, — рассказал Райан.

Директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайан рассказала, что особые рекомендации прививаться могут получить медики в отделениях интенсивной терапии.

Могут быть страны или ситуации в странах, где из-за профессиональных обстоятельств необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию, — сказала О’Брайан.

Между тем Великобритания начинает массовую вакцинацию от коронавируса. Уже сегодня в стране начнут делать прививки приоритетным категориям населения. В частности, таковыми считают работников и жителей домов престарелых, медиков и людей старше 80 лет.

Вакцинировать их будут препаратом, совместно разработанным немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer. Ожидается, что 800 тыс. доз этой вакцины будут доступны в стране уже в течение первой недели прививок.

Великобритания — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Там болезнь унесла более 61 тыс. жизней.