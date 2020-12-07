Ковид. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147426-chto-luchshe-dlya-immuniteta-vakcina-ili-perebolet-koronavirusom-obyasnili-vrachi.html

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Иммунитет от коронавируса можно получить благодаря вакцине, и естественным путем — переболев COVID-19. Какой способ даст более длительный результат, и стоит ли подвергать себя риску заболевания, проанализировали ученые.

Сейчас исследователи пришли к выводу, что получить естественный иммунитет — более рискованно, чем сделать прививку, поскольку даже в молодом возрасте существует вероятность тяжелого течения болезни. Об этом сообщает The New York Times.

Дженнифер Гоммерман, иммунолог из Университета Торонто, считает, что выбирать болезнь вместо вакцины — очень плохое решение. По ее словам, основное преимущество вакцины в том, что она предсказуема и безопасна. У добровольцев, получивших прививки вакциной Moderna, в крови было больше антител, чем у людей, которые болели коронавирусом. В то же время исследования показывают, что те, кто переболел СOVID-19, имеют иммунитет по крайней мере в течение шести месяцев.

Сообщается, что у людей с легким течением заболевания иммунная защита может ослабеть в течение нескольких месяцев. Разный иммунный ответ от естественной инфекции может быть связан с концентрацией вируса, которая попала к человеку. При вакцинации все же получают одинаковую дозу.

Отметим, что люди, страдающие ожирением или диабетом, особенно склонны к тяжелому течению болезни. Однако в среднем вирус кажется менее опасным для молодых людей. Несмотря на это, врачи не знают, почему некоторые люди тяжелее болеют и умирают, а у других нет симптомов.

И даже если человек не относится к группе с высоким риском, его друзья или семья могут быть среди тех, для кого течение COVID-19 может быть тяжелым, и даже закончиться смертью. Почти каждый третий человек, который выздоровел от COVID-19, в течение нескольких месяцев после этого чувствует истощение и тахикардию, — заявила иммунолог.

Поэтому именно вакцины против COVID-19 кажутся более безопасными, поскольку они были протестированы на десятках тысяч людей без серьезных побочных эффектов. Также эксперты считают, что вакцинация безопасна и, вероятно, даже полезна для всех, кто переболел COVID-19 — это может усилить естественную иммунную реакцию.

Исследования показали, что иммунный ответ развивается в течение первых нескольких месяцев после заражения, но каждый, кто переболел COVID-19, имеет определенный уровень защиты в течение этого времени.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса может сформировать иммунитет от инфекции COVID-19 на 90 дней, но длительность иммунитета после вакцинации остается неясной до конца. Оценка ученых базируется на том, что другие коронавирусы обычно реинфицируются в течение одного-двух лет.