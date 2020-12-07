Европа настроена забрать украинских врачей, заявляют в Минздраве, фото — Pixabay

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Низкие зарплаты в сфере здравоохранения могут спровоцировать отток медиков в Европу. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время брифинга 7 декабря.

Их профессионализм будет очень востребован именно в европейских странах. Они ориентируются на наши показатели. Если, например посмотреть на тот же COVID-19 и количество людей, умерших от этой болезни, и на показатели официальной статистики, на которую все обращают внимание, то, например, смертность на один миллион населения в нашей стране почти в два раза меньше чем в Польше, почти в три раза меньше чем во Франции, — сообщил Степанов.

По его словам, европейские страны смотрят на эти показатели, и «понимают, что такое профессионализм и за счет чего это достигается».

По мнению Степанова, основная причина, из-за которой медики хотят ехать работать в другие страны, — это заработная плата.

Напомним, что в бюджетном запросе от Минздрава было предусмотрено зарплату в 23 тыс. грн для врача, 17 тыс. — для среднего медицинского персонала, 12 — для младшего. В утвержденном Кабмином проекте госбюджете-2021 заложены меньшие цифры, поэтому Степанов не поддержал проект.