Шмыгаль ответил Степанову о деньгах на медицину — 296 миллиардов не будет, фото — Ufuture

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Расходы на медицину в проекте государственного бюджета на 2021 год увеличивать не планируют. Правительство на прошлой неделе передало в Раду на рассмотрение во втором чтении проект, в котором на медицинскую отрасль заложены рекордные расходы.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря сообщил о 161 млрд грн, которые выделят на медицину. По его словам, это на 30 млрд больше, чем в 2020 году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019 году.

Фактически за два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%. Зарплаты всех медиков в следующем году будут повышены на 30%, — заявил премьер.

Для Национальной службы здоровья предусмотрено 16 млрд грн. Шмыгаль утверждает, что в условиях пандемии больницы будут обеспечены и кислородом, и лекарством, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 млрд грн предусмотрено на вакцинацию от коронавируса. Правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов уже несколько раз заявлял, что минимальная потребность на финансирование медицины на 2021 год составляет 296 млрд грн. Это сумма средств, которая необходима для решения базовых потребностей здравоохранения. Она была заложена в бюджетном запросе Минздрава, но не учтена в последней редакции проекта госбюджета-2021.

Сегодня Степанов вновь обратился к нардепам с просьбой принять редакцию бюджета, в которой медицина будет профинансирована на уровне 296 млрд грн.