Шмигаль відповів Степанову про гроші на медицину — 296 мільярдів не буде, фото — Ufuture

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Видатки на медицину у проекті державного бюджету на 2021 рік збільшувати не планують. Уряд минулого тижня передав у Раду на розгляд у другому читанні проект, у якому на медичну галузь закладені рекордні видатки.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня повідомив про 161 млрд грн, які виділять на медицину. За його словами, це на 30 млрд більше, ніж у 2020 році і майже на 65 млрд більше, ніж у 2019 році.

Фактично за два роки фінансування медицини зросте на понад 60%. Зарплати всіх медиків наступного року буде підвищено на 30%, — заявив прем'єр.

Для Національної служби здоров’я передбачено 16 млрд грн. Шмигаль переконує, що в умовах пандемії лікарні будуть забезпечені і киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу. Уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об'єми вакцини.

Нагадаємо, що очільник МОЗ Максим Степанов уже декілька разів заявляв, що мінімальна потреба на фінансування медицини на 2021 рік становить 296 млрд грн. Це сума коштів, яка необхідна для вирішення базових потреб галузі охорони здоров’я. Вона була закладена у бюджетному запиті МОЗ, але не врахована в останній редакції проекту держбюджету-2021.

Сьогодні Степанов знову звернувся до нардепів з проханням прийняти редакцію бюджету, в якій медицина буде профінансована на рівні 296 млрд грн.