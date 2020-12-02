Прокинетеся, а лікарів немає — Степанов лякає уряд і Раду втечею медиків з країни, фото — Володимирець

https://racurs.ua/ua/n147245-prokynetesya-a-likariv-nemaie-stepanov-lyakaie-uryad-i-radu-vtecheu-medykiv-z-krayiny-video.html

Ракурс

Мінімальна потреба на фінансування медицини на 2021 рік становить 296 млрд грн. Це сума коштів, яка необхідна для вирішення базових потреб галузі охорони здоров’я. Вона була закладена у бюджетному запиті МОЗ, але не врахована в останній редакції проєкту держбюджету-2021.

Під час традиційного брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов знову звернувся до нардепів з проханням прийняти редакцію бюджету, в якій медицина буде профінансована на рівні 296 млрд грн, а не 159.

Міністр знову обурився проектом держбюджету, який затвердили під час засідання Кабміну.

Мені під час візитів в лікарні соромно і набридло дивитися на тумбочку, на якій стоять ліки хворого, які він приніс із собою. Приніс, бо йому дали список, оскільки засобів немає. Набридло слухати людей, які не йдуть обстежуватися, оскільки бояться отримати діагноз і відразу чек. А потім розпочинаються хронічні хвороби, — розповів Степанов.

Міністр заявив, що МОЗ розрахував мінімальні потреби для хворих і медиків. Необхідна сума фінансування галузі (296 млрд грн) розрахована за ціною лікування кожного конкретного захворювання.

Наприклад, вартість лікування інсульту становить від 23 до 118 тис. грн.

Зарплата лікаря не може бути 6−8 тис. грн. Одного дня ми прокинемося в країні, з якої поїхали всі лікарі. Вони можуть виїхати в країни, де цінують їхню працю, — заявив Степанов.

На його думку, у 2021 році лікар повинен отримувати щонайменше 23 тис. грн, медсестра — 17, санітар — 12 тис. грн. Розрахунки запропонованого бюджету-2021 базуються на зарплаті лікарі у 9 тис. грн, а медсестри — 6−7 тис. грн.

В іншому випадку, зазначає міністр, лікарі без гідних зарплат поїдуть за кордон і людей в Україні не буде кому лікувати. Степанов готовий й надалі проводити консультації із нардепами щодо відповідного бюджетування.

«Ракурс» повідомляв, що у проект бюджету-2021 не внесли підвищені зарплати медиків, тому міністр Степанов запропонував свій варіант бюджету.