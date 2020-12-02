Проснетесь, а врачей нет — Степанов пугает правительство и Рада бегством медиков из страны, фото — Володимирець

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Минимальная потребность на финансирование медицины на 2021 год составляет 296 млрд грн. Эта сумма необходима для решения базовых потребностей здравоохранения. Она была заложена в бюджетном запросе Минздрава, но не учтена в последней редакции проекта госбюджета-2021.

Во время традиционного брифинга 2 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов вновь обратился к нардепам с просьбой принять редакцию бюджета, в которой медицина будет профинансирована на уровне 296 млрд грн, а не 159 млрд.

Министр снова возмутился проектом госбюджета, который утвердили на заседании Кабмина.

Мне во время визитов в больницы стыдно и надоело смотреть на тумбочку, на которой стоят лекарства больного, которые он принес с собой. Принес, потому что ему дали список, поскольку средств нет. Надоело слушать людей, которые не идут обследоваться, так как боятся получить диагноз и сразу чек. А потом начинаются хронические болезни, — рассказал Степанов.

Министр заявил, что Минздрав рассчитал минимальные потребности для больных и медиков. Необходимая сумма финансирования отрасли (296 млрд грн) рассчитана по цене лечения каждого конкретного заболевания.

Например, стоимость лечения инсульта составляет от 23 до 118 тыс. грн.

Зарплата врача не может быть 6−8 тыс. грн. Однажды мы проснемся в стране, из которой поехали все врачи. Они могут выехать в страны, где ценят их труд, — заявил Степанов.



По его мнению, в 2021 году врач должен получать не менее 23 тыс. грн, медсестра — 17, санитар — 12 тыс. грн. Расчеты предложенного бюджета-2021 базируются на зарплате врача в 9 тыс. грн, а медсестры — 6−7 тыс. грн.

В противном случае, отмечает министр, врачи без достойных зарплат поедут за границу и людей в Украине некому будет лечить. Степанов готов и в дальнейшем проводить консультации с нардепами по поводу соответствующего бюджетирования.