Пойманная тайваньскими рыбаками гигантская рыба, фото: Taiwan News

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На Тайване местные рыбаки поймали гигантского сельдяного короля (Regalecus glesne) длиной 4,9 м. Обычно длина таких рыб из семейства ремнетелых составляет 1−2 м.

Вес рыбы составлял около 45 кг, ее поймали еще живой возле Дуньгао уезда Илан 6 ноября. Однако, поскольку это глубоководная рыба, она не может долго выживать в резервуаре, сообщает издание Taiwan News.

Это самая крупная рыба такого рода, когда-либо пойманная в этом районе.

Огромную рыбу поймали в тот же день, когда в этом районе произошли два землетрясения магнитудой 5,4. Этих рыб на Тайване называют «рыбами землетрясений», поскольку считается, что они выплывают из глубины непосредственно перед сильными землетрясениями.

Впоследствии эту огромную рыбу приобрел владелец одного из рыбных ресторанов за 16 тыс. тайваньских долларов (560 долл. США).

Напомним, из-за законодательных ограничений американскому рыбаку пришлось выпустить пойманную огромную рыбу, которая могла побить мировой рекорд.