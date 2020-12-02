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Ракурс
Наезд на пешеходов в Германии: пьяный водитель внедорожника убил пятерых,

Наезд на пешеходов в Германии: пьяный водитель внедорожника убил пятерых (ФОТО, ВИДЕО)

2 дек 2020, 09:25
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Жертвами наезда внедорожника в немецком городе Трир стали пять человек. Автомобиль наехал на пешеходов в пешеходной зоне города.

15 человек получили травмы различной тяжести, пятеро погибли, среди них 9-месячный младенец, сообщает Reuters. Некоторые из пострадавших в критическом состоянии.

Наезд на пешеходов в Германии: пьяный водитель внедорожника убил пятерых, фото — dpa

Немецкие СМИ сообщили, что 51-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был пьян. Полиция не рассматривает теракт как главную версию. Задержанный гражданин Германии пройдет психическую проверку — у него есть признаки психического заболевания.

Сообщается, что подозреваемый последние несколько ночей провел в машине, на которой сбил людей. В его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Трагедия произошла 1 декабря. Водитель выехал на пешеходную зону, двигался по ней около километра по зигзагообразной траектории.

Наезд на пешеходов в Германии: пьяный водитель внедорожника убил пятерых, фото - dpa

Видео с места событий показывают, что человек оказал сопротивление при задержании.


В связи с трагедией в Трирского соборе состоялась поминальная служба. На ступеньках перед алтарем установили свечи.

Источник: Ракурс


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