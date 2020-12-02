Наїзд на пішоходів у Німеччині: пʼяний водій позашляховика убив п’ятьох, фото — dpa

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Жертвами наїзду позашляховика в німецькому місті Трір стали п’ятеро людей. Автомобіль наїхав на пішоходів у пішохідній зоні міста.

15 людей отримали травми різної тяжкості, пʼятеро загинули, серед них 9-місячне немовля, повідомляє Reuters. Деякі з постраждалих у критичному стані.

Німецькі ЗМІ повідомили, що 51-річний чоловік, який перебував за кермом автомобіля, був пʼяний. Поліція не розглядає головною версією теракт. Затриманий громадянин Німеччини пройде психічну перевірку — у нього є ознаки психічного захворювання. Повідомляється, що підозрюваний останні кілька ночей провів у машині, на якій збив людей. В його крові виявили 1,4 проміле алкоголю.

Про це повідомляє німецька газета Bild.

Трагедія сталася 1 грудня. Водій виїхав на пішохідну зону, рухався по ній близько кілометра за зигзагоподібною траєкторією.

Відео з місця подій демонструють, що чоловік чинив опір під час затримання.

У зв’язку з трагедією в Трірському соборі відбулася поминальна служба. На сходинках перед вівтарем встановили свічки.