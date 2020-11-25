Наслідки ДТП в Бразилії, фото: G1

https://racurs.ua/ua/n146981-41-ludyna-zagynula-v-dtp-z-avtobusom-u-brazyliyi-foto.html

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У Бразилії щонайменше 41 людина загинула в результаті ДТП за участі автобуса та вантажівки, котра сталася на шосе Альфредо де Олівейра Карвальо у бразильському штаті Сан-Паулу приблизно о 7.00 за місцевим часом.

Ще понад 10 людей травмувалися, повідомляє портал G1 з посиланням на бразильську поліцію.

Всього в автобусі перебували водій та 52 пасажири, котрі прямували на текстильне підприємство в муніципалітеті Тагуаї. 37 людей загинули на місці, ще кілька померли в лікарнях або по дорозі до них.

Водій вантажівки вижив у ДТП, його госпіталізували.

Причина аварії з’ясовується. Поліція підозрює, що зіткнення сталося в результаті здійснення обгону.

Це найбільша аварія в цьому році на шосе штату Сан-Паулу. У Тагуаї оголошено триденну жалобу. Влада закликає здавати кров для поранених.

Нагадаємо, на початку листопада на Херсонщині перекинувся автобус з пасажирами. В результаті ДТП кілька людей загинули.