Последствия ДТП в Бразилии, фото: G1

https://racurs.ua/n146981-41-chelovek-pogib-v-dtp-s-avtobusom-v-brazilii-foto.html

Ракурс

В Бразилии по меньшей мере 41 человек погиб в результате ДТП с участием автобуса и грузовика, произошедшем на шоссе Альфредо де Оливейра Карвальо в бразильском штате Сан-Паулу примерно в 7.00 по местному времени.

Еще более 10 человек получили травмы, сообщает портал G1 со ссылкой на бразильскую полицию.

Всего в автобусе находились водитель и 52 пассажира, которые направлялись на текстильное предприятие в муниципалитете Тагуаи. 37 человек погибли на месте, еще несколько умерли в больницах или по дороге к ним.

Водитель грузовика выжил в ДТП, он был госпитализирован.

Причина аварии выясняется. Полиция подозревает, что столкновение произошло в результате совершения обгона.

Это самая крупная авария в этом году на шоссе штата Сан-Паулу. В Тагуаи объявлен трехдневный траур. Власти призывают сдавать кровь для раненых.

Напомним, в начале ноября на Херсонщине перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП несколько человек погибли.