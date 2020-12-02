Спіймана тайванськими рибалками гігантська риба, фото: Taiwan News

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На Тайвані місцеві рибалки спіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 4,9 м. Зазвичай довжина таких риб з родини ременетілих становить 1−2 м.

Вага риби становила близько 45 кг, її спіймали ще живою біля Дун’гао повіту Ілан 6 листопада. Однак, оскільки це глибоководна риба, вона не може довго виживати в резервуарі, повідомляє видання Taiwan News.

Це найбільша риба такого роду, коли-небудь піймана в цьому районі.

Велетенську рибу спіймали того ж дня, коли в цьому районі відбулися два землетруси магнітудою 5,4. Цих риб на Тайвані називають «землетрусними рибами», оскільки вважається, що вони випливають із глибини безпосередньо перед сильними землетрусами.

Згодом цю велетенську рибу придбав власник одного з рибних ресторанів за 16 тис. тайваньських доларів (560 дол. США).

Нагадаємо, через законодавчі обмеження американському рибалці довелося випустити спійману величезну рибу, яка могла побити світовий рекорд.