Європа налаштована забрати українських лікарів, заявляють у МОЗ, фото — Pixabay

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Низькі зарплати в сфері охорони здоров’я можуть спровокувати відтік медиків у Європу. Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив під час брифінгу.

Їхня професійність буде дуже затребувана саме в європейських країнах. Європейські країни орієнтуються на наші показники. Якщо, наприклад подивитися на той же COVID-19 і на кількість людей, які померли від цієї хвороби, і на показники офіційної статистики, на яку всі звертають увагу, то, наприклад, смертність на один мільйон населення у нашій країні майже в два рази менше ніж в Польщі, майже втричі менше ніж у Франції, — повідомив Степанов.

За його словами, європейські країни дивляться на ці показники, і «розуміють, що таке професійність і за рахунок чого це досягається».

на думку Степанова, основна причина, через яку медики хочуть їхати працювати в інші країни, — це заробітна платня.

Нагадаємо, що у бюджетному запиті від МОЗ було передбачено зарплатню у 23 тис. грн для лікаря, 17 тис. — для середнього медичного персоналу, 12 — для молодшого. В затвердженому Кабміном проекті держбюджеті-2021 закладені менші цифри, тому Степанов не підтримав проект.