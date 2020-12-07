Долю безвізу оцінило МЗС — ЄС може констатувати проблеми через кризу в КСУ

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Вплив конституційної кризи в Україні на безвізовий режим з Європейським Союзом оцінив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він переконаний, що у разі відсутності систематичного подолання наслідків рішення Конституційного суду України щодо антикорупційного законодавства Брюссель може констатувати проблеми для безвізу з Києвом.

В день проголошення рішення КСУ… справді поставив Україну на край прірви, внизу якої було написано «втрата безвізу». І пальці вже висіли над прірвою, — сказав міністр в інтерв’ю «РБК-Україна».

Втім, за його словами, завдяки рішенням президента Володимира Зеленського, РНБО і Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви.

Якщо ситуація не буде виправлена, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, всі ці проблеми можуть бути констатовані у наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу, — наголосив міністр.

Водночас дипломат переконаний в уникненні загрози для безвізу.

Навіть їхня можлива констатація, якої, я переконаний, вдасться уникнути, не була би втратою безвізу, бо рішення щодо позбавлення безвізу — це політичне рішення… Можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію. Не заради задоволення вимог ЄС, а заради розвитку України, — резюмував Кулеба.



Міністр додав, що Київ ще раніше передав національну доповідь щодо виконання умов з лібералізації візового режиму і наразі чекає на реакцію партнерів.

Нагадаємо, 11 грудня Венеційська комісія планує ухвалити рішення за запитом Зеленського щодо «конституційної ситуації» в Україні.