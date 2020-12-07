Судьбу безвиза оценил МИД — ЕС может «констатировать проблемы» из-за кризиса в КСУ

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Влияние конституционного кризиса в Украине на безвизовый режим с Европейским Союзом оценил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он убежден, что в случае отсутствия систематического преодоления последствий решения Конституционного суда Украины об антикоррупционном законодательстве Брюссель может констатировать проблемы для безвиза с Киевом.

В день принятия решения КСУ… действительно поставил Украину на край пропасти, внизу которой было написано «потеря безвиза». И пальцы уже висели над пропастью, — сказал министр в интервью «РБК-Украина».

Впрочем, по его словам, благодаря решению президента Владимира Зеленского, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти.

Если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза, — подчеркнул министр.

В то же время дипломат убежден, что Украине удастся избежать такой угрозы.

Даже возможная констатация проблем, чего, я убежден, удастся избежать, не было бы потерей безвиза, так как решение о лишении безвиза — это политическое решение… Могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворения требований ЕС, а ради развития Украины, — резюмировал Кулеба.



Министр добавил, что Киев еще раньше передал национальный доклад о выполнении условий по либерализации визового режима и теперь ждет реакции партнеров.

Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия планирует принять решение по запросу Зеленского о «конституционной ситуации» в Украине.