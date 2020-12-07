Какая страна мира продает больше всех оружия, рассказали исследователи

https://racurs.ua/n147423-kakaya-strana-mira-prodaet-bolshe-vseh-orujiya-rasskazali-issledovateli.html

Ракурс

Продажа оружия приносит самый большой доход американским фирмам. В перечень 25 мировых лидеров оружейного рынка попали сразу 12 американских фирм. На них приходится 61% продаж оружия в мире.

Такие показатели оставляют США лидером в этой области. Об этом свидетельствует исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Сообщается, что первые пять мест в списке 25 крупнейших компаний на вооруженном рынке в 2019 году получили такие американские фирмы:

Lockheed Martin;

Boeing;

Northrop Grumman;

Raytheon;

General Dynamics.

В рейтинг также попали четыре фирмы из Китая, которые в целом получили долю рынка в 16%. Среди 25 крупнейших продавцов оружия также оказались два российских предприятия — «Алмаз-Антей» на 15 месте и «Объединенная судостроительная корпорация» — на последнем, 25 месте.

Также в список 25 крупнейших игроков на рынке оружия впервые попала фирма из Объединенных Арабских Эмиратов под названием EDGE. По оценкам экспертов SIPRI, она продала оружие на 47,5 млрд долл.

Отметим, что подавляющее большинство предприятий США и Китая в 2019 году нарастили продажи собственной продукции. Лишь одна китайская и одна американская фирма столкнулись с падением продаж. Однако все четыре российские предприятия были вынуждены уменьшить продажи оружия в прошлом году.

Суммарные продажи оружия государствами из топ-25 в 2019 году составили 361 млрд долл. Это на 8,5% больше, чем в прошлом году. В 2018 году объемы продаж оружия в мире выросли на 4,6%, а доминировали в перечне предприятия из США.

Напомним, ранее мы сообщали, что торговля оружием остается одним из самых популярных видов «бизнеса» на черном рынке. Испанские правоохранители разоблачили банду, которая незаконно продавала российское оружие и отмывала полученные доходы.