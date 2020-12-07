Будет ли Украина "воевать" с Венгрией, рассказал Кулеба

https://racurs.ua/n147422-budet-li-ukraina-voevat-s-vengriey-rasskazal-kuleba.html

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Конфликт Украины и Венгрии оценил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, Киев не настроен политически воевать с Венгрией.

Министр перечислил причины, почему он пытается решить проблемы с Венгрией. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью «РБК-Украина».

Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства… Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна, — пояснил глава МИД.

Он отметил, что обе стороны должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.

Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы, — сказал Кулеба.

По мнению министра, у Киева и Будапешта возникает много конфликтов, поскольку оба государства «очень травмированы своей историей».

Государства очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы, они и вызывают столкновения интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Евросоюзом в целом, — резюмировал министр.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров. Будапешт заявил протест и вызвал посла Украины в Венгрии. 1 декабря в украинский МИД вызвали венгерского посла. Генсек НАТО заявил, что Венгрия и Украина должны самостоятельно решить спор.