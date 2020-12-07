Год за решеткой: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

https://racurs.ua/n147421-god-za-reshetkoy-sud-rassmatrivaet-apellyaciu-na-arest-antonenko-translyaciya.html

Ракурс

В деле об убийстве Павла Шеремета суд рассматривает апелляцию на арест украинского музыканта, волонтера, военнослужащего Сил специальных операций ВСУ Украины Андрея Антоненко.

Дело слушает Апелляционный суд города Киева. Территория вокруг суда окружена спецназом, журналисты насчитали до пяти автобусов с правоохранителями.

21 октября Шевченковский районный суд оставил под стражей Антоненко и продлил действие мер пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Впоследствии под судом между активистами и правоохранителями произошли стычки.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Шеремета Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты. Защитники Дугарь отказались его получать. 25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в прошлом году в начале декабря. Подозрения были предъявлены медсестре Дугарь, врачу и волонтерке Кузьменко и музыканту Антоненко.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета».

В мае этого года следствие изменило текст подозрения. Теперь организаторами преступления считаются «неустановленные лица», а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

В июне материалы по Антоненко, Кузьменко и Дугарь объединили и открыли для ознакомления.