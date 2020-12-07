Дудл. Фото: Гугл

https://racurs.ua/n147420-gugl-posvyatil-novyy-dudl-ukrainskoy-hudojnice-vdohnovlyavshey-pikasso-foto.html

Ракурс

Google, американская компания-поисковик, посвятила новый праздничный дудл известной украинской художнице XX века Екатерине Белокур. Известная украинская художница родилась в селе Богдановка под Киевом в семье крестьян.

Девочку ждала судьба обычной домохозяйки, но она мечтала совсем о другом. Маленькая Екатерина с раннего детства хотела рисовать, несмотря на то, что в селе нельзя было достать ни краски, ни бумагу. Она делала самодельные кисти из прутиков и клочков шерсти, а рисовала на кусочках полотна, которое брала у мамы, или на дощечках, которые находила у отца.



Родители не разделяли увлечение рисованием дочери — они запрещали ей рисовать и наказывали ее розгами, желая отучить от бесполезного занятия. Екатерина также не могла получить даже начальное образование. Читать она научилась сама по Букварику, который дал ей отец. А потом читать любимые книги девушке приходилось тайком от матери, которая находила все новую работу дочери, чтобы отвлечь от книг.

Отсутствие начального образования помешало Екатерине учиться в художественной школе. В 1920-х она отправилась в Миргород поступать в художественное училище, взяв с собой лучшие рисунки, но без аттестата документы не приняли.



В 1934 году, доведенная до отчаяния преследованием матери, Екатерина пыталась утопиться в реке на ее глазах. Только после попытки самоубийства мама позволила рисовать дочери, и не принуждала ее к замужеству. Сама Катя простудила ноги в холодной воде, и на всю жизнь осталась инвалидом.

Популярность Екатерине Белокур принесли ее цветочные композиции. Художница выписывала каждый цветочек, и все ее работы отличаются высокой детализацией. Многие натюрморты Белокур сегодня сравнивают с французским натюрмортом, а темный фон ассоциируют с голландской живописью старых мастеров. В то же время Екатерина Белокур никогда не училась рисовать профессионально, а своим учителем называла природу.

Всего за свою жизнь Екатерина создала около ста работ. После войны к Екатерине пришло всемирное признание. Три картины Белокур: «Царь-колос», «Березка» и «Колхозное поле» участвовали в международной выставке в Париже в 1954 году. Увидев их, Пикассо поинтересовался автором, и когда ему сообщили, что это — работы простой крестьянской женщины, он удивился.

Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили говорить о ней весь мир, — заявил легендарный художник.



Видимо, не только Пикассо покорили картины Белокур — после выставки во время транспортировки в СССР картины были похищены. И они до сих пор не найдены.

Напомним, ранее мы сообщали, что американская компания-поисковик Гугл создала новый дудл, посвященный декабрьским праздникам в мире, в частности, Рождеству, Хануке, Дню подарков и Кванзазе.