Два варианта ответа на «план Путина» по Донбассу озвучил МИД

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Два варианта ответа на представленный Россией «план Путина» по урегулированию войны на Донбассе озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В такой ситуации у вас есть два выбора: первый — оставим все как есть, кричим себе и кричим. Или придумать что-то новое, не пересекающее наши красные линии, положим его на стол и будем втягивать другую сторону в обсуждение. Я всегда за второй сценарий, — заявил дипломат в интервью «РБК-Украина».

Кулеба убежден, что в случае избрания Киевом пути «они ничего не хотят, давайте и мы сядем и ничего не будем хотеть», — все остановится. По его мнению, украинская сторона должна быть заинтересована в том, чтобы в Трехсторонней контактной группе и «нормандском формает» «что-то происходило».

Если кто-то думает, что участники ТКГ или переговоров в нормандском формате регулярно не испытывают эффект театра абсурда, сталкиваясь с позициями и аргументами той стороны, то эти люди глубоко ошибаются. Такие ощущения перманентные. Но у нас нет выбора, мы должны двигаться вперед, мы должны толкать, потому что речь идет о нашей стране и нашей территориальной целостности, — резюмировал Кулеба.



Он добавил, что пока Москва не проявляет конструктива, сложно называть любые даты о выполнении договоренностей.

Напомним, «план Путина» для Донбасса на заседании Трехсторонней контактной группы 25 ноября предложили подконтрольные России представители террористических группировок в ответ на «план Кравчука», реализацию которого инициировала украинская делегация в ТКГ. «План Путина» для ОРДЛО содержит 15 пунктов, среди которых — изменения в Конституцию Украины для закрепления на ныне оккупированных территориях особого самоуправления до 2050 года, а также проведение местных выборов спустя пять месяцев после утверждения такого плана в Верховной Раде.