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Под тяжестью мокрого снега в некоторых местах наблюдается обрушение деревьев и столбов электропередач. Об этом сообщает DW.
Известно, что центральная Италия пострадала от наводнений, вызванных мощными ливнями и таянием снега — большинство дорог стали непроезжими. Из-за сильных наводнений эвакуировали
жителей коммуны Нонантола в провинции Модена в Эмилии Романье, где вышла из берегов река Панаро. В некоторых домах вода поднялась до полуметра в высоту. Уже 60 семей
доставлены в пункты временного проживания. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время также ожидаются дожди.
Стихия, в свою очередь, бушевала и в Хорватии. Южные ветра со скоростью до 130 км/ч накрыли города Сплит и Шибеник в центральной Далмации, перекрыв все паромные
перевозки на хорватские острова. Побережье в городах Кастели и Рогозница были затоплены во время проливных дождей, волны местами достигали шестиметровой высоты. Несколько лодок,
стоявших в доках, разбились и затонули во время шторма. Путешественникам рекомендуют избегать приморских дорог.
Снегопад. Фото: DW
Мощные снегопады обесточивают и топят дома в Италии и Хорватии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n147418-moschnye-snegopady-obestochivaut-i-topyat-doma-v-italii-i-horvatii-foto-video.htmlРакурс
Страшная непогода бушевала на севере Италии и адриатическом побережье Хорватии. В Италии из-за непогоды около 7 тыс. домов остались обесточенными, а зимние бури в Хорватии спровоцировали разрушения инфраструктуры.
Под тяжестью мокрого снега в некоторых местах наблюдается обрушение деревьев и столбов электропередач. Об этом сообщает DW.
Сообщается, что из-за проливных дождей и схода селевых потоков затопило подвалы в домах, на помощь жителям были мобилизованы спасатели. Отмечается, что в воскресенье снегоуборочные машины так и не смогли расчистить некоторые участки автотрассы А22 между Випитено и Бреннером — пограничным перевалом в восточных Альпах.
Известно, что центральная Италия пострадала от наводнений, вызванных мощными ливнями и таянием снега — большинство дорог стали непроезжими. Из-за сильных наводнений эвакуировали
жителей коммуны Нонантола в провинции Модена в Эмилии Романье, где вышла из берегов река Панаро. В некоторых домах вода поднялась до полуметра в высоту. Уже 60 семей
доставлены в пункты временного проживания. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время также ожидаются дожди.
Стихия, в свою очередь, бушевала и в Хорватии. Южные ветра со скоростью до 130 км/ч накрыли города Сплит и Шибеник в центральной Далмации, перекрыв все паромные
перевозки на хорватские острова. Побережье в городах Кастели и Рогозница были затоплены во время проливных дождей, волны местами достигали шестиметровой высоты. Несколько лодок,
стоявших в доках, разбились и затонули во время шторма. Путешественникам рекомендуют избегать приморских дорог.
Напомним, ранее мы сообщали, что штормовое предупреждение объявила в Украине 7 декабря Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Речь идет об акватории Азовского моря, где по информации Укргидрометцентра, в понедельник днем ожидаются порывы ветра 25−30 м/с, высота волн 15−20 дм и быстрое обледенение судов.
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