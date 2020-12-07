Снегопад. Фото: DW

https://racurs.ua/n147418-moschnye-snegopady-obestochivaut-i-topyat-doma-v-italii-i-horvatii-foto-video.html

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Страшная непогода бушевала на севере Италии и адриатическом побережье Хорватии. В Италии из-за непогоды около 7 тыс. домов остались обесточенными, а зимние бури в Хорватии спровоцировали разрушения инфраструктуры.

Под тяжестью мокрого снега в некоторых местах наблюдается обрушение деревьев и столбов электропередач. Об этом сообщает DW.



Сообщается, что из-за проливных дождей и схода селевых потоков затопило подвалы в домах, на помощь жителям были мобилизованы спасатели. Отмечается, что в воскресенье снегоуборочные машины так и не смогли расчистить некоторые участки автотрассы А22 между Випитено и Бреннером — пограничным перевалом в восточных Альпах.

Известно, что центральная Италия пострадала от наводнений, вызванных мощными ливнями и таянием снега — большинство дорог стали непроезжими. Из-за сильных наводнений эвакуировали жителей коммуны Нонантола в провинции Модена в Эмилии Романье, где вышла из берегов река Панаро. В некоторых домах вода поднялась до полуметра в высоту. Уже 60 семей доставлены в пункты временного проживания. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время также ожидаются дожди.





Стихия, в свою очередь, бушевала и в Хорватии. Южные ветра со скоростью до 130 км/ч накрыли города Сплит и Шибеник в центральной Далмации, перекрыв все паромные перевозки на хорватские острова. Побережье в городах Кастели и Рогозница были затоплены во время проливных дождей, волны местами достигали шестиметровой высоты. Несколько лодок, стоявших в доках, разбились и затонули во время шторма. Путешественникам рекомендуют избегать приморских дорог.



Напомним, ранее мы сообщали, что штормовое предупреждение объявила в Украине 7 декабря Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Речь идет об акватории Азовского моря, где по информации Укргидрометцентра, в понедельник днем ​​ожидаются порывы ветра 25−30 м/с, высота волн 15−20 дм и быстрое обледенение судов.