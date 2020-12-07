В ОПЗЖ заявили о победе своего кандидата на выборах мэра Кривого Рога, фото — Радио Свобода

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Ракурс

Выборы мэра в Кривом Роге завершились победой кандидата от пророссийской парии. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляют, что по результатам параллельного электронного подсчета голосов победил их кандидат Константин Павлов.

В штабе Павлова со ссылкой на электронный подсчет голосов и наличие в распоряжении штаба протоколов с «мокрыми» печатями заявили, что кандидат от ОПЗЖ во втором туре набрал 58,5% (97 тыс. 774 голоса), а кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик — 41,5% (69 355 голосов). Павлов обошел оппонента на 17% (примерно 28,5 тыс. голосов) и победил на 289 участках (на 5 — Шевчик), сообщает «Укринформ».

В полицию поступило 28 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства в Кривом Роге. Правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 158−3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) УК Украины.

В рамках одного из дел расследуют участие в голосовании недееспособного лица на одном из участков Терновского района. В рамках второго дела расследуют выявления заполненных бюллетеней за пределами избирательного участка Ингулецкого района. Полиция составила и два админпротоколы — из-за повреждения бюллетеней.

Напомним, что в первом туре выборов городского головы Кривого Рога больше всего голосов получил Юрий Вилкул (действующий мэр и выдвиженец «Блока Вилкула «Украинская перспектива») и Дмитрий Шевчик, выдвиженец партии «Слуга народа». После отказа Вилкула продолжить борьбу гонка продолжалась между Шевчиком и Павловым.