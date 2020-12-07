В ОПЗЖ заявили про перемогу свого кандидата на виборах мера Кривого Рогу, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n147417-v-opzj-zayavyly-pro-peremogu-svogo-kandydata-na-vyborah-mera-kryvogo-rogu.html

Ракурс

Вибори мера у Кривому Розі завершилися перемогою кандидата від проросійської парії. У партії «Опозиційна платформа — За життя» заявляють, що за результатами паралельного електронного підрахунку голосів переміг їх кандидат Костянтин Павлов.

В штабі Павлова з посиланням електронний підрахунок голосів і наявність у розпорядженні штабу протоколів з «мокрими» печатками заявили, що кандидат від ОПЗЖ у другому турі набрав 58,5% (97 тис. 774 голоси), а кандидат від «Слуги народу» Дмитро Шевчик — 41,5% (69 355 голосів). Павлов обійшов опонента на 17% (приблизно 28,5 тис. голосів) і переміг на 289 дільницях (на 5 — Шевчик), повідомляє «Укрінформ».

До поліції надійшло 28 заяв та повідомлень щодо порушення виборчого законодавства у Кривому Розі. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 158−3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) КК України.

У рамках однієї зі справ розслідують участь у голосуванні недієздатної особи на одній із дільниць Тернівського району. У рамках другої справи розслідують виявлення заповнених бюлетенів за межами виборчої дільниці Інгулецького району. Поліція склала й два адмінпротоколи — через пошкодження бюлетенів.

Нагадаємо, що у першому турі виборів міського голови Кривого Рогу найбільше голосів отримав Юрій Вілкул (чинний мер і висуванець «Блоку Вілкула «Українська перспектива») та Дмитро Шевчик, висуванець партії «Слуга народу».

Після відмови Вілкула продовжити боротьбу перегони тривали між Шевчиком і Павловим.