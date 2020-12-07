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Штормове попередження оголосили в Україні — де вдарить негода
Штормове попередження оголосили в Україні — де вдарить негодаhttps://racurs.ua/ua/n147416-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-de-vdaryt-negoda.htmlРакурс
Штормове попередження оголосила в Україні 7 грудня Держслужба з надзвичайних ситуацій. Йдеться про акваторію Азовського моря, де за інформацією Укргідрометцентру, у понеділок вдень очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль 15−20 дм та швидке обледеніння суден.
Про це інформує прес-служба ДСНС.
На акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль 15−20 дм, швидке обледеніння суден (другий рівень небезпечності, помаранчевий), — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, синоптики попереджають про пориви вітру у західних областях та Приазов’ї — до 17−22 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий). Зокрема, складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Покриття на дорогах державного значення сухе… На дорогах виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, — інформує Державне агентство автомобільних доріг України.
Нагадаємо, до України завітала календарна зима — прийшли перші заморозки, сніг, річки вкрилися тонкою кригою, з’явилася ожеледиця. Рятувальники рекомендують українцям утриматися від виходу на кригу — вона занадто тонка.
ДСНС просить громадян пам’ятати про таке:
виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
не можна виходити на лід: у місці з'єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
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