Штормове попередження оголосили в Україні — де вдарить негода

https://racurs.ua/ua/n147416-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-de-vdaryt-negoda.html

Ракурс

Штормове попередження оголосила в Україні 7 грудня Держслужба з надзвичайних ситуацій. Йдеться про акваторію Азовського моря, де за інформацією Укргідрометцентру, у понеділок вдень очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль 15−20 дм та швидке обледеніння суден.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

На акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль 15−20 дм, швидке обледеніння суден (другий рівень небезпечності, помаранчевий), — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, синоптики попереджають про пориви вітру у західних областях та Приазов’ї — до 17−22 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий). Зокрема, складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Покриття на дорогах державного значення сухе… На дорогах виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, — інформує Державне агентство автомобільних доріг України.

Нагадаємо, до України завітала календарна зима — прийшли перші заморозки, сніг, річки вкрилися тонкою кригою, з’явилася ожеледиця. Рятувальники рекомендують українцям утриматися від виходу на кригу — вона занадто тонка.

ДСНС просить громадян пам’ятати про таке: