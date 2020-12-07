Спалах пташиного грипу зафіксовано під Миколаєвом

https://racurs.ua/ua/n147415-spalah-ptashynogo-grypu-zafiksovano-pid-mykolaievom.html

Ракурс

Спалах пташиного грипу зафіксували під Миколаєвом — там мешканка села повідомила про масову загибель курей зі свого домогосподарства. Аналіз виявив у загиблої птиці вірус грипу типу, А підтипу H5 — пташиний грип.

Інцидент стався 4 грудня в селі Кандибіне, Новоодеського району Миколаївщини. Відомо, що мешканка населеного пункту повідомила про загибель птиці у ветслужбу, пишуть Новости-N.

Біологічний матеріал загиблих птахів був відправлено до Одеської регіональної державної лабораторії з питань безпеки харчових продуктів. Аналіз підтвердив наявність пташиного грипу. Зараз в селі Кандибіне проводяться карантинні заходи, оскільки цим видом грипу може заразитися і людина.

Нагадаємо, щонайменше 134 тис. курей знищать через спалах пташиного грипу в японській префектурі Хіросіма. Там було виявлено перший, починаючи з 2004 року, випадок курячого грипу. Раніше осередки пташиного грипу виявили на птахофермах в п’яти префектурах. Всього в Японії через спалах небезпечного захворювання було знищено понад 2 млн курей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з лютого 2003 року по лютий 2008 року з 361 підтвердженого випадку зараження людей вірусом пташиного грипу 227 стали смертельними.