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Ракурс
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована под Николаевом

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована под Николаевом

7 дек 2020, 09:42
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Вспышка птичьего гриппа зафиксирована под Николаевом — там жительница села сообщила о массовой гибели кур. Анализ выявил у погибшей птицы вирус гриппа типа, А подтипа H5 — птичий грипп.

Инцидент произошел 4 декабря в селе Кандыбино, Новоодесского района Николаевщины. Известно, что жительница населенного пункта сообщила о гибели птицы в ветслужбу, пишут Новости-N.

Биологический материал погибших птиц был отправлен в Одесскую региональную государственную лабораторию по вопросам безопасности пищевых продуктов. Анализ подтвердил наличие птичьего гриппа. Сейчас в селе Кандыбино проводятся карантинные мероприятия, поскольку этим видом гриппа может заражаться и человек.


Напомним, как минимум 134 тыс. кур будут уничтожены из-за вспышки птичьего гриппа в японской префектуре Хиросима. Там был выявлен первый начиная с 2004 года случай куриного гриппа. Ранее очаги птичьего гриппа обнаружили на птицефермах в пяти префектурах. Всего в Японии из-за вспышки опасного заболевания было уничтожено свыше 2 млн кур.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными.

Источник: Ракурс


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