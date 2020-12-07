Неизвестная болезнь уложила в больнице сотни людей в Индии, фото — BBC

https://racurs.ua/n147414-neizvestnaya-bolezn-ulojila-v-bolnice-sotni-ludey-v-indii.html

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Неизвестная ранее медикам болезнь вызвала госпитализацию сотен людей в Индии. Ее симптомы похожи на коронавирус. Уже сотни людей попали в больницы, а один человек умер.

У больных, особенно детей, были внезапные приступы рвоты после того, как они пожаловались на резь в глазах. Некоторые из них потеряли сознание.

По словам врачей, спектр симптомов неизвестной болезни широк — от тошноты до обмороков. В больницы привезли 227 человек в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, сообщает «BBC Украина».

Новая болезнь охватила город Элуру на выходных на фоне рекордных показателей заболеваемости коронавирусом, зафиксированных в Индии. Эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству больных коронавирусом, а штат Андхра-Прадеш является одним из самых пострадавших в Индии (заболели 800 тыс. человек).

Впрочем, министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Сриниваса заявил, что у всех новых пациентов был отрицательный тест на коронавирус.