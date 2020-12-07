Капсулу с астероида Рюгу нашли в пустыне Австралии (ФОТО)

Капсулу с астероида Рюгу нашли в пустыне Австралии

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Ракурс

Капсулу с астероида Рюгу нашли в Австралии — команда исследователей обнаружила ценную находку в австралийской пустыне. Капсула впервые доставила на Землю значительное количество горных пород астероида.

По словам ученых, контейнер с породами находится в идеальном состоянии. Он приземлился на парашюте близ космодрома Вумера в Южной Австралии в субботу вечером. Саму капсулу нашли на песчаной почве, а парашют зацепился за дерево. Образцы породы собрал японский космический аппарат «Хаябуса-2». Об этом в Твиттере сообщила официальная миссия «Хаябуса-2».

«Хаябуса-2» дома, — подтвердил руководитель миссии, доктор Юичи Цуда.

Капсулу уже доставили в лабораторию Quick Look Facility.

Напомним, космический корабль исследовал Рюгу больше года. Он выпустил капсулу с образцами при приближении к Земле, после чего она попала в атмосферу. Космический зонд «Хаябуса-2» по дороге домой преодолел 6 млрд км.