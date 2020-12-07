Капсулу з астероїда Рюгу знайшли у пустелі Австралії

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Ракурс

Капсулу з астероїда Рюгу знайшли в Австралії — команда дослідників виявила цінну знахідку в австралійській пустелі. Капсула вперше доправила на Землю значну кількість гірських порід з астероїда.

За словами вчених, контейнер з породами перебуває в ідеальному стані. Він приземлився на парашуті біля космодрому Вумера в Південній Австралії у суботу ввечері. Саму капсулу знайшли на піщаному ґрунті, а парашут зачепився за дерево. Зразки породи зібрав японський космічний апарат «Хаябуса-2». Про це у Твіттер повідомила офіційна місія «Хаябуса-2».

«Хаябуса-2» вдома, — підтвердив керівник місії, доктор Юічі Цуда.

Капсулу вже доставили до лабораторії Quick Look Facility.

Нагадаємо, космічний корабель досліджував Рюгу понад рік. Він випустив капсулу зі зразками під час наближення до Землі, після чого вона потрапила в атмосферу. Космічний зонд «Хаябуса-2» по дорозі додому подолав 6 млрд км.