Невідома хвороба вклала у лікарні сотні людей в Індіїhttps://racurs.ua/ua/n147414-nevidoma-hvoroba-vklala-u-likarni-sotni-ludey-v-indiyi.htmlРакурс
Невідома раніше медикам хвороба спричинила госпіталізацію сотень людей в Індії. Її симптоми несхожі на коронавірус. Вже сотні людей потрапили до лікарень, а одна людина померла.
Хворі люди, особливо діти, раптово почали блювати після того, як поскаржилися на те що в них сверблять очі. Деякі з них знепритомніли або перенесли низку нападів.
За словами лікарів, спектр симптомів широкий — від нудоти до нападів і зомління. До лікарень привезли 227 людей у штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії, повідомляє «BBC Україна».
Нова хвороба охопила місто Елуру на вихідних на тлі рекордних показників захворюваності на коронавірус, які зафіксовані в Індії. Ця країна зараз на другому місці у світі за кількості хворих на коронавірус, а штат Андхра-Прадеш одним з найбільш постраждалих в Індії (захворіли 800 тис. людей).
Утім, міністр охорони здоров’я штату Алла Калі Крішна Срінівас заявив, що всі нові пацієнти мали негативний тест на коронавірус.
Ми виключили забруднення води або забруднення повітря як причину після того, як чиновники відвідали райони, де люди хворіли, — повідомив Срінвас і назвав хворобу «таємничою».