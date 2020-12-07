"Таємнича" хвороба призвела до шпиталізації сотень людей в Індії, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n147414-nevidoma-hvoroba-vklala-u-likarni-sotni-ludey-v-indiyi.html

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Невідома раніше медикам хвороба спричинила госпіталізацію сотень людей в Індії. Її симптоми несхожі на коронавірус. Вже сотні людей потрапили до лікарень, а одна людина померла.

Хворі люди, особливо діти, раптово почали блювати після того, як поскаржилися на те що в них сверблять очі. Деякі з них знепритомніли або перенесли низку нападів.

За словами лікарів, спектр симптомів широкий — від нудоти до нападів і зомління. До лікарень привезли 227 людей у штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії, повідомляє «BBC Україна».

Нова хвороба охопила місто Елуру на вихідних на тлі рекордних показників захворюваності на коронавірус, які зафіксовані в Індії. Ця країна зараз на другому місці у світі за кількості хворих на коронавірус, а штат Андхра-Прадеш одним з найбільш постраждалих в Індії (захворіли 800 тис. людей).

Утім, міністр охорони здоров’я штату Алла Калі Крішна Срінівас заявив, що всі нові пацієнти мали негативний тест на коронавірус.