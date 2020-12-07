Штормовое предупреждение объявили в Украине — где ударит непогода

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Ракурс

Штормовое предупреждение объявила в Украине 7 декабря Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Речь идет об акватории Азовского моря, где по информации Укргидрометцентра, в понедельник днем ожидаются порывы ветра 25−30 м/с, высота волн — 15−20 дм и быстрое обледенение судов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25−30 м/с, высота волн 15−20 дм, быстрое обледенение судов (второй уровень опасности, оранжевый), — говорится в сообщении.

Кроме этого, синоптики предупреждают о порывах ветра в западных областях и Приазовье — до 17−22 м/с (первый уровень опасности, желтый). В частности, сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Покрытие на дорогах государственного значения сухое… На дорогах выполняются работы по обработке противогололедными материалами покрытия спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, — информирует Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Напомним, Украину посетила календарная зима — пришли первые заморозки, снег, реки покрылись тонким льдом, появилась гололедица. Спасатели рекомендуют украинцам воздержаться от выхода на лед — он слишком тонкий и несет прямую опасность.

ГСЧС просит граждан помнить о следующем: