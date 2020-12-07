Снігопади. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n147418-potujni-snigopady-znestrumluut-ta-toplyat-domivky-v-italiyi-i-horvatiyi-foto-video.html

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Страшна негода вирувала на півночі Італії та адріатичному узбережжі Хорватії. В Італії через негоду близько 7 тис. будинків залишилися знеструмленими, а зимові бурі у Хорватії спровокували руйнування інфраструктури.

Під вагою мокрого снігу у деяких місцях спостерігається обрушення дерев та стовпів електропередач. Про це повідомляє DW.





Повідомляється, що через проливні дощі і сходження селевих потоків затопило підвали у будинках, на допомогу жителям були мобілізовані рятувальники. Наголошується, що у неділю снігоприбиральні машини так і не змогли повністю розчистити деякі ділянки автотраси А22 між Віпітено і Бреннером — прикордонним перевалом в східних Альпах.





Наразі відомо, що центральна Італія постраждала від повеней, викликаних потужними зливами і таненням снігу — багато доріг стали непроїжджими. Через сильні паводки евакуювали жителів комуни Нонантола в провінції Модена в Емілії Романьї, де вийшла з берегів річка Панаро. У деяких будинках вода піднялася до пів метра. Вже 60 сімей доставлені у пункти тимчасового проживання. Окрім того, за прогнозами синоптиків, найближчим часом також очікуються дощі.

Стихія також вирувала у Хорватії. Південні вітри зі швидкістю до 130 км/год накрили міста Спліт і Шибеник в центральній Далмації, перекривши всі паромні перевезення на хорватські острови. Узбережжя у містечках Кастелі і Рогозніца було затоплено протягом під час проливних дощів, хвилі місцями досягали шестиметрової висоти. Кілька човнів, що стояли в доках, розбилися і затонули під час шторму. Мандрівникам рекомендували уникати приморських доріг.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штормове попередження оголосила в Україні 7 грудня Держслужба з надзвичайних ситуацій. Йдеться про акваторію Азовського моря, де за інформацією Укргідрометцентру, у понеділок вдень очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль 15−20 дм та швидке обледеніння суден.