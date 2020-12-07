Два варіанти відповіді на “план Путіна” для Донбасу озвучило МЗС

https://racurs.ua/ua/n147419-dva-varianty-vidpovidi-na-plan-putina-dlya-donbasu-ozvuchylo-mzs.html

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Два варіанти відповіді на представлений Росією «план Путіна» щодо врегулювання війни на Донбасі озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

В такій ситуації у вас є два вибори: перший — залишимо все як є, кричимо собі й кричимо. Або придумати щось нове, що не перетинає наші червоні лінії, покласти його на стіл і втягувати іншу сторону в обговорення. Я завжди за другий сценарій, — заявив дипломат в інтерв’ю «РБК-Україна».

Кулеба переконаний, що у разі обрання Києвом шляху «вони нічого не хочуть, давайте і ми сядемо і нічого не будемо хотіти», — все зупиниться. На його думку, українська сторона повинна бути зацікавлена в тому, щоб в Тристоронній контактній групі і «нормандському форматі» «щось відбувалося».

Якщо хтось думає, що учасники ТКГ або переговорів у нормандському форматі регулярно не відчувають ефект театру абсурду, стикаючися з позиціями і аргументами тієї сторони, то ці люди глибоко помиляються. Такі відчуття перманентні. Але у нас немає вибору, ми маємо рухатися вперед, ми маємо штовхати, тому що йдеться про нашу країну і нашу територіальну цілісність, — резюмував Кулеба.



Він додав, що доки Москва не проявляє конструктиву складно називати будь-які дати щодо покрокового виконання домовленостей.

Нагадаємо, «план Путіна» для Донбасу на засіданні Тристоронньої контактної групи 25 листопада запропонували підконтрольні Росії представники терористичних угруповань у відповідь на «план Кравчука», реалізацію якого ініціювала українська делегація в ТКГ. «План Путіна» для ОРДЛО містить 15 пунктів, серед яких — зміни до Конституції України для закріплення на нині окупованих територіях особливого самоврядування до 2050 року, а також проведення місцевих виборів через п’ять місяців після затвердження такого плану у Верховній Раді.