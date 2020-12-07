Дудл. Фото: Гугл

https://racurs.ua/ua/n147420-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-ukrayinskiy-hudojnyci-yaka-nadyhala-pikasso-foto.html

Ракурс

Гугл, американська компанія-пошуковик, присвятила новий святковий дудл відомій українській художниці XX сторіччя Катерині Білокур. Відома українська художниця народилася в селі Богданівка під Києвом у родині селян.

На дівчинку очікувала доля звичайної домогосподарки, але вона мріяла зовсім про інше. Маленька Катерина з раннього дитинства хотіла малювати попри те, що у селі не було можливості дістати ні фарби, ні папір. Вона робила саморобні пензлі з прутиків і клаптиків шерсті, а малювала на шматочках полотна, яке брала у мами, або на дощечках, які знаходила у батька.





Батьки не розділяли захоплення малюванням доньки — вони забороняли їй малювати та карали її різками, бажаючи відучити від марного заняття. Катерина також не мала навіть початкової освіти. Читати вона навчилася сама по Букварику, який дав їй батько. А потім читати улюблені книги дівчині доводилося потайки від матері, яка знаходила все нову роботу доньці, щоб відвернути від книг.





Відсутність початкової освіти завадила Катерині вчитися в художній школі. У 1920-х вона вирушила до Миргорода надходити в художнє училище, взявши з собою кращі малюнки, але без атестата документи не прийняли.





У 1934 році, доведена до відчаю переслідуванням матері, Катерина намагалася втопитися в річці на її очах. Тільки після спроби самогубства мама дозволила малювати доньці, і не примушувала до заміжжя. Сама Катря застудила ноги в холодній воді, і на все життя залишилася інвалідом.

Популярність Катерині Білокур принесли її квіткові композиції. Художниця виписувала кожну квіточку, і всі її роботи відрізняються високою деталізацією. Багато натюрмортів Білокур сьогодні порівнюють з французьким натюрмортом, а темний фон асоціюють з голландським живописом старих майстрів. Натомість Катерина Білокур ніколи не вчилася малювати професійно, а своїм учителем називала природу.





Всього за своє життя Катерина створила близько ста робіт. Після війни до Катерини прийшло всесвітнє визнання. Три картини Білокур: «Цар-колос», «Берізка» і «Колгоспне поле» брали участь в міжнародній виставці в Парижі в 1954 році. Побачивши їх, Пікассо поцікавився їхнім автором, і коли йому повідомили, що це — роботи простої селянської жінки, він здивувався.

Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б говорити про неї весь світ, — заявив легендарний художник.



Мабуть, не тільки Пікассо підкорили картини Білокур, після виставки під час транспортування в СРСР картини були викрадені. І вони досі не знайдені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американська компанія-пошуковик Гугл створила новий дудл, присвячений грудневим святам у світі, зокрема, Різдву, Хануці, Дню подарунків та Кванзазі.