Квартал 95 відмежувався від Тимура Міндіча. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210246-kvartal-95-vidreaguvav-na-spravu-mindicha.html

Ракурс

«Квартал 95» відмежувався від бізнесмена Тимура Міндіча.

У студії заявили, що події, пов’язані з одним зі її співвласників не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Про це йдеться у заяві, яка 12 листопада була опублікована на сторінці «Кварталу-95» у Facebook.

Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. «Квартал 95» — це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років […] Просимо не використовувати бренд «Квартал 95» у спекулятивних чи політизованих контекстах, — йдеться у заяві.

Як відомо, фігурант розслідування НАБУ про корупцію в «Енергоатомі» Тимур Міндіч є співзасновником «Студії Квартал-95» та володіє 50% її акцій.

Нагадаємо, днями НАБУ 10 листопада заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. Злочинна організація регулярно вимагала «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів.

Ці кошти легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього нардепа, який наразі є сенатором Росії Андрія Деркача. У САП заявили про причетність до незаконної схеми бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча, який упродовж 2025 року мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.