Рік за ґратами: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка

https://racurs.ua/ua/n147421-rik-za-ratamy-sud-rozglyadaie-apelyaciu-na-aresht-antonenka-translyaciya.html

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У справі про вбивство Павла Шеремета суд розглядає апеляцію на арешт українського музиканта, волонтера, військовослужбовця Сил спеціальних операцій ЗСУ України Андрія Антоненка.

Справу слухає Апеляційний суд міста Києва. Територія навколо суду оточена спецпризначенцями, журналісти нарахували до п’яти автобусів із правоохоронцями.

21 жовтня Шевченківський районний суд залишив під вартою Антоненка та продовжив дію запобіжних заходів для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Згодом під судом між активістами та правоохоронцями сталися сутички.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Шеремета Антоненко та Кузьменко вручили обвинувальні акти. Захисники Дугарь відмовилися його отримувати. 25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Дугарь, лікарю і волонтерці Кузьменко та музиканту Антоненку.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета».

У травні цього року слідство змінило текст підозри. Тепер організаторами злочину вважаються «невстановлені особи», а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

В червні матеріали щодо Антоненка, Кузьменко та Дугарь об'єднали і відкрили для ознайомлення.