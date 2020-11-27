Антоненко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n147076-antonenko-reshil-idti-na-vy-i-osudil-zatyagivanie-rassmotreniya-dela-sheremeta-foto-pisma.html

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Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, до сих пор находится за решеткой, несмотря на отсутствие у следствия достоверных доказательств против него.

Бывший доброволец и музыкант до сих пор находится в неволе, а судебные дела умышленно затягиваются. Об этом сообщил сам Антоненко в своем письме.

По его словам, рассмотрение его дела было приторможено из-за болезни судьи. В то же время нового служителя Фемиды по делу Антоненко не предоставили, из-за чего он будет ожидать, пока судья выздоровеет, а дело сдвинется с «мертвой точки».

Понимаю, заболела судья. Так назначьте другую!!! Какого черта я должен сидеть за решеткой и ждать неизвестно чего? Отпустите домой, и болейте сколько угодно, и рассматривайте это отвратительное дело сколько угодно, — возмутился Антоненко.

Несмотря на затягивание дела, Антоненко добавил, что не теряет оптимизма, а потому готов «бороться до последнего». В конце своего письма он отметил, что будет «идти на Вы», как это делал князь Олег во времена Киевской Руси.



Напомним, ранее мы сообщали, что дело Шеремета находится на завершающей стадии. Шевченковский райсуд Киева во время своего заседания отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.