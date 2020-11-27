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Ракурс
Антоненко. Фото: 24 канал

Антоненко решил «идти на Вы» и осудил затягивание рассмотрения дела Шеремета — фото письма

27 ноя 2020, 19:12
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Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, до сих пор находится за решеткой, несмотря на отсутствие у следствия достоверных доказательств против него.

Бывший доброволец и музыкант до сих пор находится в неволе, а судебные дела умышленно затягиваются. Об этом сообщил сам Антоненко в своем письме.

По его словам, рассмотрение его дела было приторможено из-за болезни судьи. В то же время нового служителя Фемиды по делу Антоненко не предоставили, из-за чего он будет ожидать, пока судья выздоровеет, а дело сдвинется с «мертвой точки».


Понимаю, заболела судья. Так назначьте другую!!! Какого черта я должен сидеть за решеткой и ждать неизвестно чего? Отпустите домой, и болейте сколько угодно, и рассматривайте это отвратительное дело сколько угодно, — возмутился Антоненко.

Несмотря на затягивание дела, Антоненко добавил, что не теряет оптимизма, а потому готов «бороться до последнего». В конце своего письма он отметил, что будет «идти на Вы», как это делал князь Олег во времена Киевской Руси.

Письмо Антоненко. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что дело Шеремета находится на завершающей стадии. Шевченковский райсуд Киева во время своего заседания отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Ракурс


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