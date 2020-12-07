Чи “воюватиме” Україна з Угорщиною, розповів Кулеба

https://racurs.ua/ua/n147422-chy-vouvatyme-ukrayina-z-ugorschynou-rozpoviv-kuleba.html

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Конфлікт України та Угорщини оцінив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, Київ не налаштований політично воювати з Угорщиною.

Міністр перелічив причини, чому він намагається вирішити проблеми з Угорщиною. Про це очільник зовнішньополітичного відомства розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору… По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною у питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якого нам теж важлива, — пояснив глава МЗС.

Він наголосив, що обидві сторони повинні поважати законодавство і національні інтереси один одного.

Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але й Угорщина повинна поважати наше національне законодавство і національні інтереси, — сказав Кулеба.

На думку міністра, в України виникає найбільше конфліктів з угорцями, бо обидві держави «дуже травмовані своєю історією».

Держави вкрай болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається у теперішнє, чи ще й намагається диктувати майбутнє. І ось ці приховані травми, вони і викликають зіткнення інтересів. І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно себе веде не лише у відносинах з Україною, але і з низкою інших країн, і з Євросоюзом загалом, — резюмував міністр.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки в організаціях угорської громади Закарпаття та у одного з її лідерів. Будапешт заявив протест і викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла. Генсек НАТО заявив, що Угорщина та Україна повинні самостійно вирішити суперечку.